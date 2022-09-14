ABD'de üniversite kampüsünde patlama: 1 yaralı

ABD'nin Boston eyaletinde bulunan Northeastern Üniversitesi'nin kampüsünde yaşanan patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Northeastern Üniversitesi'nin Boston eyaletindeki kampüsünde patlama sesi duyuldu. Kampüs içerisinde bulunan şüpheli bir paketin patlaması sonucu üniversite personeli olduğu öğrenilen 45 yaşlarındaki bir adam hafif şekilde yaralandı. Yetkililer, kampüs içindeki sanat müzesi yakınında bulunan bir diğer şüpheli paketin de imha edildiğini aktardı. Polis Şefi Michael Davis yaptığı açıklamada, "Northeastern'deki durumu gözlemliyoruz. Üniversite ve kolluk kuvvetlerimizle oluşabilecek herhangi bir kovuşturmada birlikte çalışmaya hazırız" dedi.

Öte yandan, FBI'ın da başlatılan soruşturmaya dahil olduğu belirtildi. - BOSTON