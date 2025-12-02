Haberler

ABD'de Ulusal Muhafızlara saldırı düzenleyen zanlı suçsuz olduğunu iddia etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

29 yaşındaki Afganistan vatandaşı Rahmanullah Lakanwal, Washington DC'de Ulusal Muhafızlara düzenlediği silahlı saldırının ardından hakim karşısına çıktı. Lakanwal, cinayet ve silahlı saldırı suçlamalarını reddederek suçsuz olduğunu iddia etti. Mahkeme, Lakanwal'ın tutuklu kalmasına karar verdi.

ABD'de Ulusla Muhafızlara silahlı saldırı düzenleyen zanlı, cinayet dahil hakkında suçlamaları reddederek suçsuz olduğunu iddia etti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de 26 Kasım'da Beyaz Saray yakınlarında Ulusla Muhafızlara silahlı saldırı düzenleyen 29 yaşındaki Afganistan vatandaşı Rahmanullah Lakanwal, ilk kez hakim karşısına çıktı. Yaralı olarak yakalanan Lakanwal, duruşmaya tedavi gördüğü hastaneden video konferans yoluyla katıldı. Mahkeme, Lakanwal'ı cinayet ve silahlı saldırıyla suçladı.

Lakanwal, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, suçsuz olduğunu iddia etti. Savcı Ariel Dean, silahlı saldırıyı "şok edici bir suç" olarak nitelendirerek, Lakanwal'ın Ulusal Muhafızlara yaklaşıp ateş açmadan önce "şehri dolaştığını" söyledi. Mahkeme, Lakanwal'ın kefaletsiz olarak tutuklu kalmasına karar verdi.

Lakanwal'ın düzenlediği silahlı saldırıda, 20 yaşındaki Ulusal Muhafız Sarah Beckstrom hayatını kaybetmiş, 24 yaşındaki Ulusal Muhafız Andrew Wolfe ise ağır yaralanmıştı.

Saldırganın Afganistan'dan geldiği belirlenmişti

Lakanwal'ın ABD'nin 2021 yılında Afganistan'dan çekildikten sonra ABD güçleri ile çalışanlar için eski Başkan Joe Biden yönetiminin başlattığı "Müttefikler Hoş Geldiniz Operasyonu" kapsamında ülkeye geldiği ortaya çıkmıştı. Lakanwal'ın 2024 yılında iltica başvurusunda bulunduğu ve bu başvurunun 2025'te kabul edildiği tespit edilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha 17 yaşında! Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar

Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, PFDK'ye sevk edildi

Derbi sonunda yıldız isim PFDK'ye sevk edildi! Sebebi: Hakaret
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Kadınların vazgeçilmezi olan ünlü firma hakkında soruşturma
Daha 17 yaşında! Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar

Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar
Kim Kardashian'ın noel süslemeleri tepki topladı: Gereksiz ve çok çirkin

Ünlü ismin noel süsleri dalga konusu oldu
Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti

Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti
Sadettin Saran'ın bir çağrısı yetti: Fenerbahçe derbi haftasında paraya para demedi

Bir çağrısı yetti: Fenerbahçe 4 günde çuvalla para kazandı
Barış Kanbak'tan İstanbulspor'a 5 yıllık imza

Henüz 33 yaşında, 99 yıllık köklü kulübün başına geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Barzani'nin ortalığı karıştıran Türkiye ziyaretine Bülent Arınç'tan dikkat çeken yorum

Barzani'nin ortalığı karıştıran Türkiye ziyaretine Arınç'tan yorum
Müstakil evde sır dolu olay! İki kardeş birden fenalaştı, acı haber geldi

Müstakil evde sır olay! İki kardeş birden fenalaştı, acı haber geldi
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.