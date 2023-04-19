ABD'de sürücü gölete düşen araçtan son anda kurtuldu

ABD'de gölete düşen aracın sürücüsü çevredekiler ve polis tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.

ABD'de gölete düşen aracın sürücüsü çevredekiler ve polis tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.

ABD'nin Florida eyaletinde bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla atarak gölete düştü. Kazanın ardından sürücüyü kurtarmak için olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla sürücü araçtan çıkarılarak boğulmaktan son anda kurtuldu. Kurtarılan sürücü tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Florida polis şefi Rick Staly, olay ilgili yaptığı açıklamada, "Çevredekilerin hızlı ve cesur müdahalesi sayesinde sürücünün bulunduğu konum hemen tespit edildi ve ilk yardım müdahalesi yapıldı" dedi.

Öte yandan, kazanın nedeniyle ilgili Florida Otoyol Devriyesi tarafından soruşturma başlatıldı. - FLORIDA