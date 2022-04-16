ABD'de sınırında 210 bin göçmen tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de sınırında 210 bin göçmen tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
ABD'de sınırında 210 bin göçmen tutuklandı

ABD sınır yetkilileri, Mart ayı boyunca Meksika sınırını geçmeye çalışan 210 bin göçmeni tutukladı.

ABD sınır yetkilileri, Mart ayı boyunca Meksika sınırını geçmeye çalışan 210 bin göçmeni tutukladı.

ABD-Meksika sınırında göçmen krizi yaşanmaya devam ediyor. ABD Gümrük ve Sınır Koruma istatistiklerine göre, Mart ayı boyunca geçtiğimiz yılın Mart ayına göre yüzde 24'lük bir artış meydana gelerek, Meksika sınırını geçmeye çalışan 210 bin göçmen tutuklandı.

Ocak 2021'de göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın katı göçmenlik politikalarını kaldırma sözü vermiş ancak daha sonra Trump'ın uyguladığı göçmen politikasını geri getirmişti.

Cumhuriyetçiler, Biden'ın Trump dönemi politikalarını geri almasının daha fazla yasadışı göçü teşvik ettiğini söylüyor. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, Sonora, Mart, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title