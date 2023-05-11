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ABD'de silahlı saldırı: 5 yaralı

ABD'de silahlı saldırı: 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

ABD'nin Colorado eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 1'inin durumu ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD'nin Colorado eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 1'inin durumu ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD'nin Colorado eyaletinin başkenti Denver'de bir caddede silahlı saldırı meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 1'i kadın 5 kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Polis, saldırganın kimliğinin henüz tespit edilmediğini ancak olayda yaralananlar arasında yer aldığını tahmin ettiklerini açıkladı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - COLORADO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Colorado Denver 3. Sayfa Haberler

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