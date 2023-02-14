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ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

ABD'de Michigan Üniversitesinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

ABD'de Michigan Üniversitesinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

ABD'nin East Lansing şehrinde Michigan Üniversitesinde silahlı saldırı meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi gönderildi. Yetkililer olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını söyledi. Kampüs polis departmanının şef yardımcısı Chris Rozman, silahlı saldırıların Berkey Hall'da TSİ 20.30'dan kısa bir süre önce başladığını ve toplanma yeri olan öğrenci birliğinde de saldırı meydana geldiğini söyledi.

Silahlı saldırganı arama çalışmalarının devam ettiği bildirilirken, saldırgan kırmızı ayakkabılı, kot ceketli ve kasketli kısa boylu bir erkek olarak tarif edildi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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