ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

ABD'nin New Mexico eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.

ABD'de silahlı saldırılar devam ediyor. New Mexico eyaletinde yer alan Farmington'da silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, saldırgan polisle girdiği çatışmada vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.

Farmington Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, saldırganın kimliğinin henüz bilinmediği ve halk için şu anda bilinen başka bir tehdit olmadığı aktarıldı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. - NEW MEXICO