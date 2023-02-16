ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri ABD'nin Texas eyaletinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. ABD'nin Texas eyaletinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. ABD'nin Texas eyaletindeki El Paso kentinde Cielo Vista alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Yetkililer, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını ve 2'sinin durumunun ağır olduğunu bildirdi. El Paso polis şefi Peter Pacillas, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını ve güvenlik gerekçesiyle alışveriş merkezinin kapalı tutulduğunu söyledi. ABD'de Michigan Üniversitesinde de geçtiğimiz salı günü meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. - TEXAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Amerika Birleşik Devletleri El Paso Teksas 3. Sayfa Haberler

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