ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
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ABD'nin Texas eyaletinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
ABD'nin Texas eyaletinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
ABD'nin Texas eyaletindeki El Paso kentinde Cielo Vista alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Yetkililer, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını ve 2'sinin durumunun ağır olduğunu bildirdi. El Paso polis şefi Peter Pacillas, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını ve güvenlik gerekçesiyle alışveriş merkezinin kapalı tutulduğunu söyledi.
ABD'de Michigan Üniversitesinde de geçtiğimiz salı günü meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. - TEXAS