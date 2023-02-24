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ABD'de silahlı saldırgan gazeteciyi de öldürdü

3. Sayfa Haberleri

ABD'de silahlı saldırgan gazeteciyi de öldürdü

ABD'nin Florida eyaletinde silahlı saldırının yaşandığı olay yerinde kurşunların hedefi olan bir TV muhabiri, hayatını kaybetti.

ABD'nin Florida eyaletinde silahlı saldırının yaşandığı olay yerinde kurşunların hedefi olan bir TV muhabiri, hayatını kaybetti.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando County'de yer alan Hialeah Caddesi'nde 19 yaşındaki silahlı saldırgan, aracın içinde bulunan 20'li yaşlarındaki bir kadını öldürdü. Araç bölgeden çekildikten sonra ilerleyen saatlerde olay yerine dönen saldırgan, cinayet haberini yapan Spectrum News 13 kanalının muhabirini ve fotoğrafçısını vurdu. Olayda muhabir hayatını kaybederken, fotoğrafçı ise hastanede tedavi altına alındı. Saldırgan, daha sonra yakınlardaki bir eve girerek bir anne ile 9 yaşındaki kızını silahla hedef aldı. Küçük kız yaşamını yitirirken, annesi hastaneye kaldırıldı.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor

Orange County Şerifi John Mina olayla ilgili gerçekleştirdiği basın toplantısında, saldırganın cinayet suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Mina, "Toplumumuz ve medya ortaklarımız için korkunç bir gün. Hepinizle yakın çalışıyorum ve birçoğunuzu tanıyorum. Toplumumuz ile kolluk kuvvetleri için yaptığınız önemli işleri biliyorum. Hiç kimse, 9 yaşında bir çocuk veya bir basın mensubu, silahlı şiddetin kurbanı olmamalıdır" diye konuştu. Saldırının nedeninin henüz bilinmediğini belirten Mina, "Zanlı şu anda fazla bir şey söylemiyor. Kadını tanıyordu, ancak bildiğimiz kadarıyla gazetecilerle, anne ve çocukla hiçbir bağlantısı yoktu" dedi.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kalbimiz bugün öldürülen kadının ve gazetecinin ailesi, tüm Spectrum News ekibi ile yaralananlarla birlikte. Silahlı şiddetle çok sayıda hayat paramparça oluyor" ifadelerini kullandı. - ORLANDO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Tragger Florida 3. Sayfa Haberler

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