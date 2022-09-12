ABD'de şiddetli yağış: Rögarlar patladı, caddeler sular altında kaldı 3. Sayfa Haberleri ABD'nin Chicago kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle kanalizasyonlar patladı, rögardan fışkıran sular cadde ve sokakları kapladı. ABD'nin Chicago kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle kanalizasyonlar patladı, rögardan fışkıran sular cadde ve sokakları kapladı. ABD Ulusal Meteoroloji Servisi (NWS), dün Illinois eyaletinin kuzeyindeki bölgeler için ani sel uyarısı yayınladı. Eyalete bağlı Chicago kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle evlerin bodrum katlarını su bastı. Kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patladığı kentte, rögardan fışkıran sel suları cadde ve sokakları sular altında bıraktı, trafiğin durmasına yol açtı. Eyalette şiddetli yağışların bugün de etkili olması bekleniyor. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tam Gemi Şok Denemeleri Chicago 3. Sayfa Güncel Haberler

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