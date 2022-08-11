Haber : ABD'de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü

 - Güncelleme:

ABD'nin Indiana eyaletinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen şiddetli patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 39 evde hasar meydana geldi.

ABD'nin Indiana eyaletinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen şiddetli patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 39 evde hasar meydana geldi.

ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Evansville kentinin Willemette bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yerel saatle 13.00 sıralarında patlama meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evansville İtfaiye Şefi Mike Connelly gerçekleştirdiği basın toplantısında, patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam 39 evin hasar gördüğünü aktaran Connelly, en az 11'inin kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Connelly, "Başka can kayıpları olabilir, aramalarımızı tamamlamadık. Evlere girmek henüz güvenli değil" ifadelerini kullandı.

Patlamanın nedenine yönelik soruşturma başlatıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri İtfaiye Indiana 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title