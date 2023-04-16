ABD'de parkta silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

ABD'nin Louisville kentindeki bir parkta meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentinde bulunan Chickasaw Parkı'nda dün yerel saatle 21.00 sıralarında silah sesleri duyuldu. Saldırı ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise ağır yaralandığını tespit etti. Yaralılar, Louisville Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından Louisville kentindeki Old National adlı bankaya geçtiğimiz 10 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıyı hatırlatarak açıklama yapan Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg, "Biz bu değiliz. Hafta boyunca şehirde gördüğümüz sevgi, destek ve güç bizi daha güvenli bir şehirde buluşturmaya devam edecek" dedi. - LOUISVILLE