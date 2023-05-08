ABD'de otobüs durağına dalan sürücü 8 kez adam öldürmekle suçlandı

ABD'nin Texas eyaletinde dün aracıyla otobüs durağında bekleyen yayaların arasına dalan ve 8 kişinin ölümüne neden olan sürücü, 8 kez adam öldürmekle suçlandı.

ABD'nin Texas eyaletinde dün aracıyla otobüs durağında bekleyen yayaların arasına dalan ve 8 kişinin ölümüne neden olan sürücü, 8 kez adam öldürmekle suçlandı.

ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Brownsville'de dün aracıyla otobüs durağında bekleyen yayaların arasına dalan 34 yaşındaki George Alvarez hakkındaki suçlamalar belli oldu. Brownsville Polis Şefi Felix Sauceda düzenlediği basın toplantısında, Alvarez'in 8 kez adam öldürmekle ve 10 kez ölümcül bir silahla ağırlaştırılmış saldırı ile suçlandığını açıkladı. Alvarez'in kırmızı ışıkta geçtiğini ifade eden Sauceda, Alvarez'in aracının kontrolünü kaybettiğini ve 18 kişiye çarptığını aktardı. Müfettişlerin kazanın kasıtlı olduğuna dair ihtimalleri göz ardı etmediğini ifade eden Sauceda, müfettişlerin toksikoloji raporlarını beklediklerini söyledi. Alvarez'in kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalıştığını, ancak birkaç görgü tanığı tarafından durdurulduğunu aktaran Sauceda, Alvarez'in kapsamlı bir suç geçmişi olduğunu belirtti.

George Alvarez, dün SUV tipi aracıyla göçmenler ve evsizler için bir barınak olan Ozanam Center'ın önündeki otobüs durağına dalmış, olayda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. - TEXAS