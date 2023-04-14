ABD'de mandıra yangınında 18 bin hayvan telef oldu

ABD'nin Texas eyaletinde bulunan bir mandırada çıkan yangında yaklaşık 18 bin hayvanın telef olduğu açıklandı.

ABD'nin Texas eyaletinde bulunan bir mandırada çıkan yangında yaklaşık 18 bin hayvanın telef olduğu açıklandı.

ABD'nin Texas eyaletinde bulunan bir mandırada Pazartesi günü bir patlama meydana gelmişti. Texas'a bağlı Castro polisi tarafından yapılan açıklamada, South Fork Mandırası'nda yaşanan patlama sonrası acil sağlık ve itfaiye ekiplerinin mandırada mahsur kalan bir işçiyi kurtararaj hastaneye kaldırdığı bildirildi. Tedavisi süren işçinin durumunun kritik olduğu bildirilen açıklamada, yaklaşık 18 bin hayvanın telef olduğu aktarıldı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturmada patlamanın metan gazından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yerel medyaya konuşan Polis Memuru Sal Rivera, yangında çok sayıda sığırın telef olduğunu, hayatta kalanların durumunun ise kötü olduğunu ve bu nedenle itlaf edilebileceğini dile getirdi.

Washington merkezli Hayvan Refahı Enstitüsü, yaklaşık 18 bin hayvanın telef olduğunun doğrulanması durumunda bu verilerin tutulduğu 2013 yılından bu yana yaşanan en ölümcül çiftlik yangını olarak kayıtlaya geçeceği bildirildi.

ABD'de 2018-2021 yılları arasında meydana gelen yangınlarda yaklaşık 3 milyon çiftlik hayvanı öldü. - TEXAS