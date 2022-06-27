ABD'de Los Angeles'tan Chicago'ya giden ve içerisinde 243 yolcunun tren Missouri eyaletinde yer alan Mendon kenti yakınlarında bir kamyonla... - Haberler

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ABD'de Los Angeles'tan Chicago'ya giden ve içerisinde 243 yolcunun tren Missouri eyaletinde yer alan Mendon kenti yakınlarında bir kamyonla...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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ABD'de Los Angeles'tan Chicago'ya giden ve içerisinde 243 yolcunun tren Missouri eyaletinde yer alan Mendon kenti yakınlarında bir kamyonla...

ABD'de Los Angeles'tan Chicago'ya giden ve içerisinde 243 yolcunun tren Missouri eyaletinde yer alan Mendon kenti yakınlarında bir kamyonla çarpışarak raydan çıktı.

ABD'de Los Angeles'tan Chicago'ya giden ve içerisinde 243 yolcunun tren Missouri eyaletinde yer alan Mendon kenti yakınlarında bir kamyonla çarpışarak raydan çıktı. - MİSSOURİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri Los Angeles Missouri Chicago 3. Sayfa Haberler

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