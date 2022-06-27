ABD'de Los Angeles'tan Chicago'ya giden ve içerisinde 243 yolcunun tren Missouri eyaletinde yer alan Mendon kenti yakınlarında bir kamyonla... ABD'de Los Angeles'tan Chicago'ya giden ve içerisinde 243 yolcunun tren Missouri eyaletinde yer alan Mendon kenti yakınlarında bir kamyonla çarpışarak raydan çıktı. ABD'de Los Angeles'tan Chicago'ya giden ve içerisinde 243 yolcunun tren Missouri eyaletinde yer alan Mendon kenti yakınlarında bir kamyonla çarpışarak raydan çıktı. - MİSSOURİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tam Gemi Şok Denemeleri Los Angeles Missouri Chicago 3. Sayfa Haberler

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