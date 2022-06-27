ABD'de Los Angeles'tan Chicago'ya giden ve içerisinde 243 yolcunun tren Missouri eyaletinde yer alan Mendon kenti yakınlarında bir kamyonla...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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ABD'de Los Angeles'tan Chicago'ya giden ve içerisinde 243 yolcunun tren Missouri eyaletinde yer alan Mendon kenti yakınlarında bir kamyonla çarpışarak raydan çıktı.
ABD'de Los Angeles'tan Chicago'ya giden ve içerisinde 243 yolcunun tren Missouri eyaletinde yer alan Mendon kenti yakınlarında bir kamyonla çarpışarak raydan çıktı. - MİSSOURİ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa