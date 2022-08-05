Son dakika haber: ABD'de kaza: 5 ölü, 8 yaralı Gelen son dakika haberlerine göre - ABD'de kaza: 5 ölü, 8 yaralı ABD'nin Los Angeles kentinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. - ABD'de kaza: 5 ölü, 8 yaralı LOS ANGELES - ABD'nin Los Angeles kentinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde aşırı hız yapan bir sürücünün, akan yoldaki araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilirken, Polis Sözcüsü Franco Pepi, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 yetişkin ve 6 çocuğun yaralı olarak bölgedeki hastanelere kaldırıldığını söyledi. Yetkililer kazanın nedeninin henüz bilinmediğini, olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tam Gemi Şok Denemeleri Los Angeles California 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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