ABD'deki kar fırtınasında can kaybı 18'e yükseldi

ABD genelinde etkili olan kar fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e ulaştı. Fırtına nedeniyle birçok eyalet etkilenirken, 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı ve 19 binden fazla uçuş iptal edildi.

ABD'de etkili olan kar fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

ABD genelinde etkili olan kar fırtınasında can kaybı arttı. Hayatı durma noktasına getiren kar fırtınasında Arkansas'ta 1, Pensilvanya'da 3, New York'ta 5, Massachusetts'te 1, Tennessee'de 3, Louisiana'da 2, Kansas'ta 1 kişi olmak üzere toplam en az 18 kişi hayatını kaybetti. Can kayıplarının aşırı soğuk, kar temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen kazalar ve trafik kazaları nedeniyle yaşandığı bildirildi.

Fırtına nedeniyle 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kalırken, 19 binden fazla uçuş ise iptal edildi. Büyük şehirlerdeki okullar ya tatil edildi ya da uzaktan eğitime geçti. 12'den fazla eyalette kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
