Üye Girişi
Haberi Paylaş
ABD'de iki silahlı saldırı: 1'i çocuk 8 yaralı

ABD'de iki silahlı saldırı: 1'i çocuk 8 yaralı

3. Sayfa Haberleri

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen iki silahlı saldırıda 12 yaşındaki bir çocuk dahil olmak üzere 8 kişi yaralandı.

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen iki silahlı saldırıda 12 yaşındaki bir çocuk dahil olmak üzere 8 kişi yaralandı.

ABD'nin başkenti Washington DC, gece saatlerinde iki silahlı saldırıya sahne oldu. Metropolitan Polis Departmanı Andre Wright düzenlediği basın toplantısında, ilk önce Lebaum Caddesinde saldırı düzenlendiğini, 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Daha sonra başka bir caddede ise 12 yaşındaki bir çocuğun silahla yaralandığına dair ihbar aldıklarını aktaran Wright, yaralanan toplam 8 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti. Wright, iki caddenin yakınlığı nedeniyle iki saldırının birbiriyle bağlantılı olabileceğini vurguladı. Görgü tanıkları ise saldırganların siyah bir araçla kalabalığın arasına girerek rastgele ateş açtıklarını belirtti.

Saldırganların yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Washington 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title