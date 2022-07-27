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ABD'de havaalanına saldırının görüntüleri ortaya çıktı

ABD'de havaalanına saldırının görüntüleri ortaya çıktı

ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Dallas Love Field Havaalanı'na 25 Temmuz'da düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Dallas Love Field Havaalanı'na 25 Temmuz'da düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Dallas Polis Departmanı tarafından paylaşılan görüntülerde, saldırganın araçtan inerek havaalanına girdiği ve kısa süre lavaboda kaldığı görüldü. Şüpheli tavırlarla etrafını inceleyen saldırgan, bilet gişelerinin yer aldığı bölgeye doğru hareket etti. Çok sayıda yolcunun bulunduğu alana gelen saldırgan, bir anda cebinden çıkardığı silahla havaya ateş açmaya başladı. Görüntülerde yolcuların korkuyla kaçıştığı ve yere çöktüğü görüldü. Yeniden ateş açmaya hazırlanan saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Dallas Polis Şefi Eddie Garcia olayın ardından yaptığı açıklamada, şüphelinin kadın olduğunu ve havaalanına girmesinin ardından havaya ateş etmeye başladığını aktarmıştı. Yaralı olan şüphelinin hastaneye nakledildiğini açıklayan Garcia, havaalanının güvenli olduğunu duyurmuştu. - TEXAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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