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ABD'de fırtına: 12 yaralı

3. Sayfa Haberleri

- ABD'de fırtına: 12 yaralı ABD'de etkili olan şiddetli fırtınada binlerce kişi elektriksiz kalırken, en az 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

- ABD'de fırtına: 12 yaralı

OKLAHOMA - ABD'de etkili olan şiddetli fırtınada binlerce kişi elektriksiz kalırken, en az 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD'nin orta kesimleri ile güneyinde etkili olan şiddetli fırtına maddi hasara neden oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle ülkede 231 binden fazla ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

En az 7 hortumun etkili olduğu Oklahoma eyaletinde, 12 kişinin yaralandığı, on binlerce kişinin elektriksiz kaldığı ve evlerde hasar meydana geldiği belirtildi. Oklahoma, Kansas ve Teksas'ın bazı bölgelerinde şiddetli rüzgarların ve dolu yağışının meydana geldiği ifade edildi. Şiddetli fırtınada evlerin çatıları uçtu, araçlar devrildi, ağaçlar yerlerinden söküldü, bazı bölgelerde elektrik hatlarında hasar meydana geldi.

Kuzey bölgelerine doğru yön değiştiren fırtınanın Indianapolis, Cincinnati, Columbus ve çevresinde hortum ve şiddetli rüzgarlara yol açabileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Oklahoma Fırtına 3. Sayfa Güncel Haberler

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