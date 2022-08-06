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ABD'de ev yangını: 3'ü çocuk 10 ölü

ABD'de ev yangını: 3'ü çocuk 10 ölü

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir evde çıkan yangın sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti.

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ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir evde çıkan yangın sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye eri, yanan evin akrabalarına ait olduğunu, yangında 2 çocuğunu ve yakınlarını kaybettiğini belirtti.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Nescopeck bölgesindeki bir evde yerel saatle 02.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Evdeki 3 kişi alevlerden kaçmayı başarırken, 3'ü çocuk toplam 10 kişi ise hayatını kaybetti. Söndürme çalışmalarına gelen itfaiyeci Harold Baker ise olay yerine geldiğinde yanan evin akrabalarına ait olduğunu fark etti. Baker yangında yaşamını yitirenlerin oğlu, kızı, kayınpederi, kayınbiraderi, baldızı, üç çocuk ve diğer iki akrabası olduğunu, çocuklarının teyzelerinin evini ziyaret ettiklerini söyledi.

"Denedik ama içeri giremedik"

İhbarın için verilen adresin yan taraftaki bir ev olduğunu ifade eden Baker, olay yerine yaklaşınca yanan evin akrabasına ait olduğunu fark ettiğini belirtti. 40 yıldır itfaiyecilik yapan 57 yaşındaki Baker, "Tek yapmak istediğim içeri girip bu insanlara, aileme ulaşmaktı. Tüm düşündüğüm buydu, onlara ulaşabilmek. Eve girmek için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Denedik ama içeri giremedik" dedi.

Polis, cansız bedenlerin küle dönen evden arama köpeklerinin yardımıyla çıkarıldığı belirtti. Pennsylvania Eyalet Polisi Derek Felsman da "İtfaiyeciler eve arkadan girmek için çaba sarf ettiler, ancak yoğun alev nedeniyle mümkün olmadı" dedi.

Verandada çıktığı tahmin edilen yangının nedenine yönelik soruşturma başlatıldı. - PENNSYLVANIA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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