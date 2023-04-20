ABD'de ev sahibi bahçesine kaçan top nedeniyle 6 yaşındaki kızı ve babasını vurdu

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde basketbol oynadıkları sırada topları komşularının bahçesine kaçan 6 yaşındaki kız ile babası, toplarını almak için girdikleri bahçede ev sahibi tarafından vuruldu.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde basketbol oynadıkları sırada topları komşularının bahçesine kaçan 6 yaşındaki kız ile babası, toplarını almak için girdikleri bahçede ev sahibi tarafından vuruldu.

ABD'de ev sahibi dehşetine bir yenisi daha eklendi. Kuzey Carolina eyaletinde yer alan Gaston County'de dün basketbol oynadıkları sırada topları komşularının bahçesine kaçan 6 yaşındaki kız ile babası, toplarını almak için girdikleri bahçede 24 yaşındaki ev sahibi Robert Louis Singletary tarafından vurularak yaralandı. Saldırıda, küçük kız ve babası dışında 2 kişinin daha yaralandığı bildirildi.

Saldırının ardından kayıplara karışan Singletary'e, 4 kez birinci derece cinayete teşebbüs, 2 kez öldürme niyetiyle ölümcül silahla saldırı ve bir suçlu tarafından ateşli silah bulundurma suçlamaları yöneltildi. Singletary'nin geçtiğimiz sene aralık ayında kız arkadaşına balyozla saldırdığı ifade edildi.

"Bunu bir milyon yıl geçse de hiç beklemiyorduk"

Görgü tanıkları, Singletary'nin bahçesine bir basketbol topunun kaçmasının ardından silah sesleri duyulduğunu aktardı. Gaston County'de yaşayan Jonathan Robertson, "Basketbol oynuyorlardı ve bahçeye bir top yuvarlandı. Onu almaya gittiler. Bunu bir milyon yıl geçse de hiç beklemiyorduk. O kadar çocuk arasında kimsenin silah kullanacağını hiç beklemiyorduk" dedi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Singletary için geniş çaplı bir arama operasyonun devam ettiği aktarılarak, ABD Marshals Bölgesel Kaçak Görev Gücü'nün aramaya destek verdiği bildirildi.

ABD'de son günlerde birçok ev sahibi silahlı saldırı olaylarına karıştı

Texas eyaletinde yer alan Austin'de 18 yaşındaki Payton Washington, süpermarket otoparkında arkadaşının aracını başka bir araçla karıştırmasının ardından araç sahibi 25 yaşındaki Pedro Tello Rodriguez Jr. tarafından vurularak ağır şekilde yaralanmıştı.

New York eyaletinde ise 20 yaşındaki Kaylin Gillis, 14 Nisan'da arkadaşının aracı ile yanlış garaj yoluna girmesi sonucu 65 yaşındaki ev sahibi Kevin Monahan tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Monahan, cinayet suçlaması ile tutuklanmıştı.

Missouri eyaletinde yer alan Kansas City'de ise 13 Nisan'da 16 yaşındaki Ralph Yarl, kardeşlerini arkadaşının evinden almaya gittiği sırada yanlış zili çalmış, 84 yaşındaki ev sahibi Lester tarafından başından ve kolundan vurularak yaralanmıştı. - KUZEY CAROLINA