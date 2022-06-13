ABD'de ev partisinde silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı ABD'nin Denver kentinde bir partide düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. ABD'nin Denver kentinde bir partide düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. ABD'nin Colorada eyaletinde yer alan Denver kentinde bir ev partisinde silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekibi sevk edildi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - NEW YORK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tam Gemi Şok Denemeleri Denver 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› ABD'de ev partisinde silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.