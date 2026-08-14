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Deniz Piyadesi Aiden Craig'in Test Sırasında Ölümü

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ABD’de 1 Ağustos’ta yapılan fiziksel uygunluk testi sırasında bayıldıktan sonra bayılan Deniz Piyadesi Er Aiden Craig’in öldüğü açıklandı.

ABD'de 1 Ağustos'ta yapılan fiziksel uygunluk testi sırasında bayıldıktan sonra bayılan Deniz Piyadesi Er Aiden Craig'in öldüğü açıklandı.

ABD'de geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, Deniz Piyadesi Er Aiden Craig, 1 Ağustos'ta yapılan fiziksel uygunluk testi sırasında bayıldıktan sonra 5 Ağustos'ta hayatını kaybetti. ABD Deniz Piyadeleri tarafından yapılan açıklamada, Craig'in 1 Ağustos'ta yapılan fiziksel uygunluk testi sırasında bayıldıktan sonra 5 Ağustos'ta hayatını kaybettiği kaydedildi. Açıklamada, detay verilmezken bir radyo yayınında Craig'in ani kalp durması geçirdiği iddia edildi.

1 Haziran'da askere alınan Craig'in eğitiminin 47. gününde bayıldığı bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

San Diego Deniz Piyadeleri Acemi Eğitim Merkezi, ölümünü soruşturuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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