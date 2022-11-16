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ABD'de eğitim koşusu yapan polislere araç çarptı: 22 yaralı

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ABD'de eğitim koşusu yapan polislere araç çarptı: 22 yaralı

ABD'nin Los Angeles kentinde eğitim koşusuna çıkan polislere araç çarptı.

ABD'nin Los Angeles kentinde eğitim koşusuna çıkan polislere araç çarptı. Yetkililer, kazada 22 polisin yaralandığını açıkladı.

ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles şehrinde yer alan Los Angeles Şerif Departmanı'nda görev yapan 20'den fazla polise eğitim koşusu yaptıkları sırada araç çarptı. Yetkililer, kazada 22 polis memurunun yaralandığını belirterek, polislere ters yönden gelen bir aracın çarptığını ifade etti.

Kazanın, Mills Bulvarı ve Trumball Caddesi yakınlarındaki South Whittier bölgesinde yerel saatle 6.30 sıralarında meydana geldiği aktarıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildiği ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Los Angeles İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, 5 polis memurun durumunun kritik olduğu, 4'ünün orta, 13'ünün ise hafif yaralı olduğu kaydedildi.

Kimliği açıklanmayan sürücünün 22 yaşında olduğu belirtilerek, tutuklanıp tutuklanmadığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. - LOS ANGELES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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