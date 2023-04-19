ABD'de doğum günü partisine silahlı saldırı düzenleyen 2 saldırgan tutuklandı

ABD'nin Dadeville kasabasında doğum günü partisine silahlı saldırı düzenleyen 16 ve 17 yaşındaki 2 erkek saldırgan tutuklandı. Saldırganlar, 4 kez cinayetle suçlandı.

ABD'nin Alabama eyaletine bağlı Dadeville kasabasındaki Mahogany Masterpiece Dans Stüdyosu'nda 15 Nisan'da düzenlenen bir doğum günü partisin silahlı saldırı düzenleyen iki saldırgan tutuklandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, 4 kişiyi öldüren ve 32 kişiyi yaralayan saldırganların 17 yaşındaki Ty Reik McCullough ve 16 yaşındaki Travis McCullough olduğu ve dün tutuklandıkları belirtildi.

Saldırganların 4 kez cinayetle suçlandığı aktaran yetkililer, saldırganlara yeni suçlamaların yöneltilebileceğini ve yetişkin olarak yargılanmalarının beklendiğini ifade etti.

Yaralanan 32 kişiden 4'ünün hala hastanede tedavi altında olduğu ve sağlık durumlarının kritik olduğu açıklandı. - ALABAMA