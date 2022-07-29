ABD'de Covid-19 tedavisi için çamaşır suyu satan başpiskopos tutuklandı - Haberler

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ABD'de Covid-19 tedavisi için çamaşır suyu satan başpiskopos tutuklandı

ABD'de Covid-19 tedavisi için çamaşır suyu satan başpiskopos tutuklandı

ABD'nin Florida eyaletinde kilise aracılığıyla Covid-19 tedavisi için zehirli endüstriyel çamaşır suyu satmakla suçlanan adam, Kolombiya'da tutuklanmasının ardından ABD'ye iade edildi.

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ABD'nin Florida eyaletinde kilise aracılığıyla Covid-19 tedavisi için zehirli endüstriyel çamaşır suyu satmakla suçlanan adam, Kolombiya'da tutuklanmasının ardından ABD'ye iade edildi.

ABD'nin Florida eyaletinde kilise aracılığıyla Covid-19 tedavisi için zehirli endüstriyel çamaşır suyu satmakla suçlanan 64 yaşındaki Mark Grenon, Kolombiya'da tutuklanarak ABD'ye iade edildi. Florida'da kilisede başpiskoposluk yapan Grenon, geçtiğimiz perşembe günü Miami Federal Mahkemesi'ne çıkarılmasının ardından 3 oğluyla birlikte dolandırıcılık suçlarından tutuklandı. Yetkililer, Grenon ve 3 oğlunun klordioksiti "Mucize Mineral Çözüm" olarak ürettiğini ve öyle tanıtarak sattığını söyleyerek, satılan ürünün ürünün kanserden otizme, sıtmaya ve COVID-19'a kadar çok çeşitli hastalıkları iyileştirebileceğini iddia ettiklerini belirtti.

Miami federal hakimi, kiliseye 2020'de maddenin satışını durdurmasını emretmiş, ancak satış durmamıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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