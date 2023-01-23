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ABD'de Çin Yeni Yılı kutlamalarında silahlı saldırı

3. Sayfa Haberleri

ABD'de Çin Yeni Yılı kutlamalarında silahlı saldırı

ABD'nin California eyaletindeki Monterey Park kentinde düzenlenen Çin Yeni Yılı kutlamalarında silahlı saldırı meydana geldi.

ABD'nin California eyaletindeki Monterey Park kentinde düzenlenen Çin Yeni Yılı kutlamalarında silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirtildi.

ABD'nin California eyaletine bağlı Monterey Park kentinde Çin Yeni Yılı'nı kutlamak üzere çeşitli etkinlikler düzenlendi. ABD basınında yer alan haberlere göre, yüzlerce kişinin katıldığı kutlamalar sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Yerel saatle 22.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından açıklama yapan polis, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Saldırı ile ilgili detaylar paylaşılmadı. - CALİFORNİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çin Halk Cumhuriyeti California 3. Sayfa Haberler

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