ABD'de çifte silahlı saldırı: 1 ölü, 10 yaralı

ABD'nin Tennessee eyaletindeki Memphis şehrinde meydana gelen art arda iki silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde silah sesleri yükseldi. Polis, bir gece kulübünde silahlı saldırı ihbarı üzerine olay yerine gitti. Gece kulübünde bulunan 2'si ağır toplam 7 yaralı hastaneye sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemelerinin sürdüğü anlarda, ikinci bir silahlı saldırı ihbarı daha alındı. Whitehaven Mahallesi'ndeki ihbar üzerine olay yerine giden polis, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, ağır yaralı 3 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Polis, iki saldırının bağlantılı olduğunu aktardı. - TENNESSEE