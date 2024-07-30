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ABD'de California'da Devam Eden Orman Yangını

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ABD'de California eyaletinde çıkan ve tarihin en büyük 6. orman yangını olan 'Park' yangınında şu ana kadar 373 bin 357 dönümlük alan kül oldu. Yangınla mücadele devam ediyor.

ABD'de California eyalet tarihinin en büyük 6. orman yangını olarak kayıtlara geçen "Park" yangında şu ana kadar 373 bin 357 dönümlük alan kül oldu. Alevlerle mücadele sürüyor.

ABD, orman yangınlarıyla boğuşuyor. California eyaletinin kuzeyindeki Butte County'de 24 Temmuz Çarşamba günü günü çıkan "Park" yangını giderek yayılıyor. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE) verilerine göre "Park yangını", eyalet tarihinin en büyük 6. orman yangını oldu. Alevler şu ana kadar 373 bin 357 dönümlük alanı küle çevirdi. Cuma gününden pazar gününe kadar 2 kat büyüyen yangın nedeniyle 4 bölgede en az 114 yapı kullanılamaz hale geldi. Yangının yalnızca yüzde 14'ü kontrol altına alınabildi. Söndürme çalışmaları binlerce itfaiyecinin katılımıyla sürüyor.

Yangını başlatmakla suçlanan şahıs mahkemeye çıktı

Öte yandan yangını çıkarmakla suçlanan ve perşembe günü tutuklanan 42 yaşındaki Ronnie Dean Stout, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma 1 Ağustos Perşembe gününe ertelendi. Sabıkalı olduğu belirtilen Stout'un daha önce 2 kere cezaevine girdiği öğrenildi. - CALİFORNİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını California Doğal Afetler Suç 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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