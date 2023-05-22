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ABD'de bir evde el bombası patladı: 1 ölü, 2 yaralı

ABD'de bir evde el bombası patladı: 1 ölü, 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

ABD'nin Indiana eyaletinde bir evde eski eşyalar arasında bulunan el bombasının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ABD'nin Indiana eyaletinde bir evde eski eşyalar arasında bulunan el bombasının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ABD'nin Indiana eyaletinde yer alan Indianapolis kentinin kuzeybatısındaki Four Seasons Gölü'ndeki bir evde eski eşyalar arasında bulunan el bombası patladı. El bombasının ev sahibi 47 yaşındaki Bryan Niedert'ın büyükbabasına ait olduğu aktarılarak, patlamada Niedert'ın hayatını kaybettiği, Niedert'ın 14 yaşındaki oğlunun ve 18 yaşındaki kızının ise yaralandığı açıklandı.

Patlamanın ardından olay yerine bomba imha ekipleri çağrılırken, evde başka patlayıcı olup olmadığı kontrol edildi. Yetkililer, el bombasının neden evde olduğuna dair ayrıntı vermedi.

ABD'de savaş gazilerinin eşyaları arasında beklenmedik ve tehlikeli eşyalar çıkabileceğine dair geçen sene FBI bir uyarı yayınlamıştı. - İNDİANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Indiana 3. Sayfa Haberler

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