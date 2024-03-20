ABD'de Bebeğini Ölüme Terk Eden Anne Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

ABD'de 10 günlük tatile çıkarken 16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp ölümüne yol açan anne müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de tatile çıkmak için bebeğini ölüme terk eden annenin cezası belli oldu. Ohio eyaletinde geçtiğimiz yıl tatile çıkıp 16 aylık kızı Jailyn'i evde tek başına bırakan 32 yaşındaki Kristel Candelario, hakim karşısına çıktı. Aç ve susuz bırakarak bebeğin ölümüne neden olan Candelario, ağırlaştırılmış cinayet ve çocuğun hayatını tehlikeye atma suçlarından şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç Brendan Sheehan, Candelario'nun kızını aç bırakarak "en büyük ihaneti" işlediğini ifade etti. Sheehan, "Tıpkı Jailyn'in hapisten çıkmasına izin vermediğin gibi sen de hayatının geri kalanını özgürlüğün olmadığı bir hücrede geçirmelisin. Ancak tek fark şu hapishane sana ona vermediğin yemek ve suyu verecek" dedi.

Depresyon gibi psikolojik sorunları olduğu açıklanan Candelario ise bağışlanmak için her gün dua ettiğini söyledi. Bebeğinin ölümü nedeniyle çok fazla acı çektiğini belirten Candelario "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Yaptıklarımı haklı çıkarmaya çalışmıyorum ama kimse ne kadar acı çektiğimi, neler yaşadığımı bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Bir çocuğu daha bulunan Kristel Candelario, 6 Haziran 2023'te kızı Jailyn'i Ohio eyaletine bağlı Cleveland kentindeki evde yalnız bırakarak Detroit ve Puerto Rico'ya tatile gitmişti. Candelario, 10 gün sonra eve döndüğünde kızının nefes almadığını fark ederek ambulans çağırmış, eve gelen sağlık çalışanları bebeğin öldüğünü bildirmişti. Yapılan otopsi sonucunda bebeğin en az 7 kilo verdiği, açlık ve susuzluktan hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

Kristel Candelario, savcılarla yapılan anlaşma çerçevesinde geçtiğimiz ay suçunu kabul etmişti. - OHIO