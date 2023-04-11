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ABD'de bankaya silahlı saldırı: 5 ölü, 6 yaralı

ABD'de bankaya silahlı saldırı: 5 ölü, 6 yaralı

3. Sayfa Haberleri

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir bankaya düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir bankaya düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

ABD'nin Kentucky eyaletinde yer alan Louisville kentindeki Old National adlı bankaya silahlı saldırı düzenlendi. Şüphelinin birden fazla kişiyi vurduğu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Louisville Metro Polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırganın etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Halkın bölgeden uzak durması çağrısında bulunan Louisville Metro Polisi, FBI ajanlarının olay yerinde olduğunu ifade etti.

Kentucky Valisi Andy Beshear ise yaptığı açıklamada olay yerine gittiğini aktardı. - KENTUCKY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Louisville Kentucky 3. Sayfa Haberler

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