ABD'de aynı bölgede son iki günde ikinci askeri helikopter kazası - Haberler

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ABD'de aynı bölgede son iki günde ikinci askeri helikopter kazası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
ABD'de aynı bölgede son iki günde ikinci askeri helikopter kazası

ABD'nin California eyaletine bağlı Imperial County'de donanmaya ait bir helikopter düştü.

ABD'nin California eyaletine bağlı Imperial County'de donanmaya ait bir helikopter düştü. Olay, aynı bölgede iki gün içinde yaşanan ikinci askeri helikopter kazası olarak kayıtlara geçti.

ABD'de El Centro Donanma Hava Tesisi tarafından yapılan açıklamada, donanmaya ait bir helikopterin California eyaletinde yer alan Imperial County'de düştüğü bildirildi. Olay yerine ilkyardım müdahale ekipleri sevk edildi. San Diego'daki Kuzey Adası Deniz Kuvvetleri Hava Üssü'nden Komutan Zach Harrell, "İlk bilgilere göre uçaktaki 4 kişi de kazadan sağ kurtuldu. Birisi hayati tehlike teşkil etmeyecek şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı" bilgisini paylaştı.

Aynı bölgede art arda ikinci kaza

Kaza, Imperial County'de 2 gün içinde meydana gelen ikinci kaza oldu. Geçtiğimiz gün MV-22 Osprey askeri helikopteri, Imperial County'e bağlı Glamis yakınlarında düşmüştü. Helikopterde bulunan 5 kişiden kurtulan olmamıştı.

ABD Donanması ve Deniz Piyadeleri, son birkaç haftadır California-Arizona arasındaki çölde, Imperial County menzilinde tatbikatlar düzenliyor. - CALİFORNİA

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