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ABD'de Ayı Kostümüyle Sigorta Dolandırıcılığı Yapan 4 Kişi Yakalandı

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California eyaletinde, ayı kostümü giyerek araçlara zarar verip sigorta dolandırıcılığı yapan 4 kişi, yapılan soruşturma sonucu yakalandı. Dolandırıcıların sigorta şirketlerinden 141 bin 839 dolar kazandığı belirlendi.

ABD'de ayı kostümü giyerek sigorta dolandırıcılığı yapan 4 kişi yakalandı.

ABD'nin California eyaletinde araç sahiplerinin ayı kılığına girerek araçlarına zarar verip sigorta dolandırıcılığı yaptığı ortaya çıktı. California Sigorta Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 28 Ocak'ta bir ayının 2010 model Rolls Royce marka aracın içine girerek hasara yol açtığına ilişkin başvuru yapıldığı belirtildi. Araç sahibinin olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerini sigorta şirketine verdiği ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi. Ancak görüntülerin incelenmesinin ardından araca bir ayının değil kostüm giyen bir kişinin girdiği tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, aynı tarihte ve aynı yerde 2 farklı araç için başka sigorta şirketlerine benzer olaylarla ilgili başvuru yapıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada ayı kostümü bulunmasının ardından olayla bağlantılı Los Angeles'ta yaşayan 26-39 yaşları arasındaki 4 kişi gözaltına alındı.

California Sigorta Kurumu, dolandırıcıların sigorta şirketlerinden 141 bin 839 dolar ödeme aldığını açıkladı. - CALİFORNİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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