ABD'de askeri uçak düştü: 5 ölü - Haberler

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ABD'de askeri uçak düştü: 5 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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ABD'de askeri uçak düştü: 5 ölü

ABD'nin California eyaletinde bir askeri uçağın düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'nin California eyaletinde bir askeri uçağın düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentinin 160 kilometre doğusunda yerel saatle 13.00 sıralarında deniz piyadelerini taşıyan askeri uçak düştü. ABD Deniz Piyadeleri sözcüsü Duane Kampa yaptığı açıklamada, kazada 5 askerin hayatını kaybettiğini ifade etti. Kampa, kaza sonucu hayatta kalan askerler olup olmadığının ise henüz bilinmediğini söyledi.

Öte yandan, El Centro Donanma Hava Tesisi tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili verilen ilk bilgilerin doğru olmadığı ifade edilerek uçakta nükleer malzeme bulunmadığı kaydedildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - CALİFORNİA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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