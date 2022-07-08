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ABD'de arıza yapan küçük uçak otoyola indi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- ABD'de arıza yapan küçük uçak otoyola indi ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde tek motorlu bir uçak, arıza nedeniyle otoyola acil iniş yaptı.

- ABD'de arıza yapan küçük uçak otoyola indi

KUZEY CAROLINA - ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde tek motorlu bir uçak, arıza nedeniyle otoyola acil iniş yaptı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletine bağlı Swain County'de 2 kişinin bulunduğu küçük bir uçakta motor arızası meydana geldi. Pilot Vicen Fraser, US Route 19 otoyoluna iniş yapmaya zarar verdi. Kameraya yansıyan anlarda uçağın, her iki yönde de araçların seyir halinde olduğu anlarda elektrik hatlarının da arasından geçerek kontrollü bir şekilde iniş yaptığı görüldü. Otoyolun dağlık bölgedeki tek düz arazi olduğu, pilotun bu nedenle böyle bir tercih yaptığı belirtildi.

Acil iniş sırasında yaralanan olmadığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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