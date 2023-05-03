ABD'de 5 kişiyi öldüren silahlı saldırgan yakalandı

ABD'nin Texas eyaletinde bir eve girip 5 kişiyi öldüren silahlı saldırgan, 4 gün süren arama çalışmalarının ardından yakalandı.

ABD'nin Texas eyaletindeki Cleveland kentinde eve girerek komşularını öldürüp kayıplara karışan Francisco Oropesa, 4 gün sonra bir evdeki çamaşır odasında saklanırken bulundu.

Polis tarafından yapılan açıklamada, alınan bir ihbar üzerine çok sayıda polisin saldırganın bulunduğu eve baskın düzenlediği ifade edildi. Meksika uyruklu olduğu belirtilen 38 yaşındaki Oropesa'nın gözaltına alındığı bildirildi

Saldırgan 4 kez sınır dışı edilmişti

Francisco Oropesa, Cuma günü evinin bahçesinde yarı otomatik tüfekle ateş açtığı için kendisini uyaran Honduras uyruklu komşusunun evine girip 5 kişiyi vurmuştu. Olayda yaralananlar hayatını kaybederken, polis kaçan saldırganın yakalanması için bilgi paylaşan kişiye 80 bin dolar ödül verileceğini duyurmuştu. Francisco Oropesa, ABD'ye kaçak yollarla girmesi nedeniyle 2009'dan bu yana 4 kez sınır dışı edilmişti. - TEXAS