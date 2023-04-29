ABD'de 20 yıl önce yenidoğan oğlunu nehir kenarına bırakan anneye 27 yıl hapis

ABD'de 20 yıl önce yenidoğan oğlunu Mississippi Nehri yakınına bırakarak ölüme terk ettiğini itiraf eden anneye 27 yıl hapis cezası verildi.

ABD'de 20 yıl önce yenidoğan oğlunu Mississippi Nehri yakınına bırakarak ölüme terk ettiğini itiraf eden anneye 27 yıl hapis cezası verildi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Minnesotalı Jennifer Matter, 20 yıl önce yenidoğan oğlunu nehir kenarına bırakarak ölüme terk ettiğini itiraf etmesinin ardından mahkeme tarafından ikinci derece cinayetten 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kayıtlarına göre anne Matter, nehir kenarına bıraktığı bebeğinin, birileri tarafından canlı bulunmasını ümit ettiğini söyledi. Yenidoğan bebeğin, 7 Aralık 2003'te cansız bedeni bulunmuştu. - MİNNESOTA