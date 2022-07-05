ABD'de 186 günde 317 silahlı saldırı düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de 186 günde 317 silahlı saldırı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
ABD'de 186 günde 317 silahlı saldırı düzenlendi

ABD'deki silahlı şiddet olaylarını kataloglayan Gun Violence Archive, ABD'de bu yıl 186 günde saldırgan dışında 4 veya daha fazla kişinin vurulması veya öldürülmesini içeren 317 silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

ABD'deki silahlı şiddet olaylarını kataloglayan Gun Violence Archive, ABD'de bu yıl 186 günde saldırgan dışında 4 veya daha fazla kişinin vurulması veya öldürülmesini içeren 317 silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

ABD'de silahlı saldırılara her gün bir yenisi daha ekleniyor. ABD'deki silahlı şiddet olaylarını kataloglayan kar amacı gütmeyen Gun Violence Archive, ABD'de bu yıl 186 günde saldırgan dışında 4 veya daha fazla kişinin vurulması veya öldürülmesini içeren 317 silahlı saldırı düzenlendiğini açıklarken, bunun haftada ortalama 11'den fazla silahlı saldırı anlamına geldiği ifade edildi.

ABD'DE BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KANA BULANDI

Dün Bağımsızlık günü kutlamalarında, Illinois eyaletinde yer alan Highland Park'ta 22 yaşındaki Robert E. Crimo adlı saldırgan kalabalığa ateş açmış, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 39 kişi de yaralanmıştı.

Pensilvanya eyaletinde yer alan Philadelphia'da 2 polis memuru, Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis'te resmi olmayan bir havai fişek kutlaması sırasında 8 kişi yaralandı.

Indiana eyaletinde yer alan Gary kentinde ise partiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title