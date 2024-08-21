Üye Girişi
Haberler

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a vergi kaçırma davası eylül ayında görülecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a yönelik vergi kaçırma davası, eylül ayında görülecek. Biden'ın oğlu, vergi kaçırma suçlamasıyla yargılanacak.

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden aleyhindeki vergi kaçırma davası, eylül ayında görülecek.

ABD'de 2016-2019 yılları arasında toplam 1,4 milyon dolar vergi kaçırmakla suçlanan ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın California eyaletinde açılan davanın düşürülmesi yönündeki talebi, mahkeme tarafından reddedildi. Haziran ayında Delaware eyaletinde görülen başka bir dava kapsamında kanun dışı yollardan silah satın almak ve resmi belgede yalan beyanda bulunmaktan suçlu bulunan Biden, 9 Eylül tarihi itibarıyla ise vergi kaçakçılığı suçlamasıyla California'da yargılanmaya başlanacak.

Hunter Biden'ın avukatları, Biden'ın oğlu aleyhindeki her iki davada soruşturmaları yöneten ve ABD Adalet Bakanlığı tarafından Özel Yetkili Savcı olarak görevlendirilen David Weiss'in Delaware eyaletinde görev alan bir hukukçu olması nedeniyle California'daki vergi kaçakçılığı davasına atanmasının hukuka aykırı olduğunu ve Weiss'in California'da yetkisi olmadığını ileri sürmüştü. Başkan Biden'ın ilk oğlu olan 54 yaşındaki Hunter'ın avukatları tarafından yapılan bu çerçevede davanın iptal edilmesi yönündeki başvuru, pazartesi günü California'da Yargıç Mark C. Scarsi tarafından reddedildi.

Yasa dışı silah edinme davasından alacağı ceza seçimlerden 8 gün sonra açıklanacak

Hunter Biden, 11 Haziran'da Delaware eyaletinde görülen diğer davada 2018 yılında silah satın alırken resmi yetkiliye yalan söylemek, başvuru formunda uyuşturucu kullanmadığı yönünde yalan beyanda bulunmak ve satın aldığı silahı 11 gün boyunca yasa dışı olarak bulundurmaktan suçlu bulunmuştu. 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek Hunter Biden'ın ceza duruşması, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinden 8 gün sonra, 13 Kasım'da gerçekleştirilecek.

ABD Başkanı Biden, daha önce yaptığı açıklamada oğlu Hunter için af kararı çıkarmayacağını söylemişti. Diğer yandan ABD basını, Biden'ın 20 Ocak'ta Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce fikrini değiştirebileceğini ileri sürüyor.

Hunter Biden hapis cezası alsa da bu cezanın denetimli serbestlik ile sınırlı kalabileceği ifade ediliyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Joe Biden 3-sayfa Eylül 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
22 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 22 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Muslera neden yok, sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek (Young Boys - Galatasaray) Galatasaray Play Off elenirse ne olur? Şampiyonlar Ligi Play Off tek maç mı, rövanş var mı (YOUNG BOYS - GALATASARAY)? Galatasaray elendi mi? Young Boys Galatasaray turu kim geçti? TABİİ 2 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ Spor şifresiz izleme linki! TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ Spor 1 şifresiz izleme linki! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları, puan durumu 21 Ağustos Çarşamba 2024! Galatasaray maçı hangi kanalda 21 Ağustos Çarşamba? Young Boys Galatasaray nerede izlenir? Okan Buruk neden yok, cezalı mı, neden ceza aldı? Okan Buruk yedek kulübesinde neden yok? Young Boys hangi ülkenin, nerenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? YB hangi takım? YB açılımı ne? İngilizce Young Boys ne demek? Young Boys Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Young Boys maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Young Boys Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Şampiyonlar Ligi CANLI TAKİP GS Young Boys maçı kaç kaç, canlı maç skoru! #9917 #127942 İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Ağustos Haziran Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Şampiyonlar Ligi ayak bastı parası 2024 ne kadar oldu? CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir?
title