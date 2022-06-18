ABD Başkanı Biden, gazetecilere el sallarken bisikletten düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Başkanı Biden, gazetecilere el sallarken bisikletten düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- ABD Başkanı Biden, gazetecilere el sallarken bisikletten düştü ABD Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletindeki evinin yakınlarında bisiklet sürerken, gazetecilere el salladığı sırada bisikletten düştü.

- ABD Başkanı Biden, gazetecilere el sallarken bisikletten düştü

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletindeki evinin yakınlarında bisiklet sürerken, gazetecilere el salladığı sırada bisikletten düştü.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Delaware eyaletindeki evine giderken bisikletten düştü. ABD Gizli Servis Ajanları gazetecilere el salladığı sırada bisikletten düşen 79 yaşındaki Başkan Biden'ın ayağa kalkmasına yardım etti. Biden iyi olduğunu ifade ederken, ayakkabılarının bisiklet pedallarına sıkıştığını belirtti. Biden'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri Joe Biden Delaware 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title