ABD Adalet Bakanlığı: "Epstein ile bağlantılı 2 milyondan fazla belge hala incelemede"

Güncelleme:
ABD Adalet Bakanlığı, hapiste ölen Jeffrey Epstein hakkındaki 2 milyondan fazla belgenin hala inceleme aşamasında olduğunu açıkladı. Belge incelemesi, 'mağdurları tanımlayıcı bilgileri' içermesi nedeniyle manuel olarak gerçekleştiriliyor.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki 2 milyondan fazla belgenin hala "incelemenin çeşitli aşamalarında" olduğu belirtildi.

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein belgeleri ülke gündemindeki yerini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Adalet Bakanlığı'na yaptığı "Hepsinin isimlerini açıklayın, ifşa edin ve gerçekten ülkemize hizmet etmeye geri dönün" çağrısına cevap geldi. ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Epstein hakkındaki 2 milyondan fazla belgenin hala "incelemenin çeşitli aşamalarında" olduğu belirtildi.

"Önemli ölçüde yapılması gereken iş devam etmektedir"

Bakanlık tarafından dün gece federal bir yargıca gönderilen mektuba göre, Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında kamuoyuna açıklanan belge sayısı 12 bin 285 olup, bu belgeler 125 binden fazla sayfadan oluşuyor. Mektupta, bu belgelerin bazılarının kopya gibi göründüğü, ancak yine de "işlenmesi ve mükerrer kayıtların ayıklanması" gerektiği ifade edildi.

ABD Adalet Bakanı Pamela Jo Bondi ve sürece dahil diğer yetkililer tarafından imzalanan mektupta, "Önemli ölçüde yapılması gereken iş devam etmektedir" denildi.

Yetkililere göre, 400'den fazla Adalet Bakanlığı avukatı önümüzdeki birkaç hafta boyunca belgeleri inceleyecek ve en az 100 FBI çalışanı da bu sürece destek verecek. Adalet Bakanlığı yetkilileri, belgelerin "mağdurları tanımlayıcı bilgileri" içermesi nedeniyle dosyaların "manuel olarak" incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Trump'ın Adalet Bakanlığı'na çağrısı

ABD Adalet Bakanlığı, 24 Aralık'ta ilk incelemeye dahil edilmeyen 1 milyondan fazla dosya tespit edildiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, "Adalet Bakanlığı, Demokratların kurguladığı bu aldatmaca yüzünden tüm zamanını buna harcamak zorunda bırakılıyor. Ne zaman 'artık yeter' deyip seçim sahtekarlığı gibi konulara odaklanacaklar" ifadelerini kullanmıştı. Epstein ile ilişkisi bulunanların Cumhuriyetçiler değil Demokratlar olduğu iddiasını yineleyen Trump, Adalet Bakanlığı'na, "Hepsinin isimlerini açıklayın, ifşa edin ve gerçekten ülkemize hizmet etmeye geri dönün" çağrısında bulunmuştu. Radikal solun kendisinin ve Cumhuriyetçilerin başarıları hakkında konuşulmasını istemediğini vurgulayan Trump açıklamasında, "Onun yerine çoktan ölmüş olan Jeffrey Epstein'i gündemde tutmak istiyorlar. Bu da sadece bir başka cadı avı" ifadelerine yer vermişti. - WASHINGTON

