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AB, saldırıya uğrayan Yunanistan bandıralı petrol tankerindeki yangının devam ettiğini açıkladı

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Avrupa Birliği (AB), Kızıldeniz'de 23 Ağustos'ta saldırıya uğrayan Yunanistan bandıralı Sounion adlı petrol tankerinde çıkan yangının hala devam ettiğini açıkladı. Gemide petrol sızıntısı olmadığı ve demirli olduğu için sürüklenmediği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB), Kızıldeniz'de 23 Ağustos'ta saldırıya uğrayan Yunanistan bandıralı Sounion adlı petrol tankerinde çıkan yangının hala devam ettiğini açıkladı.

Avrupa Birliği'nin (AB), Kızıldeniz'de yürüttüğü askeri operasyon Aspire, Kızıldeniz'de 23 Ağustos'ta Husi saldırısına uğrayan Yunanistan bandıralı Sounion adlı petrol tankerinde çıkan yangının hala devam ettiğini açıkladı.

Aspire tarafından yapılan açıklamada, "Sounion 23 Ağustos'tan bu yana yanmaktadır. Bölgede faaliyet gösteren AB unsurları geminin ana güvertesinin çeşitli yerlerinde yangın tespit edildiğini bildirdi" denildi.

Gemide petrol sızıntısı olmadığı ve demirli olduğu için sürüklenmediği aktarılan açıklamada, "Hem seyir riski hem de ciddi ve yakın bir bölgesel kirlilik tehdidi oluşturduğundan, civardan geçen tüm gemilerin azami dikkatle hareket etmeleri gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, yıkıcı bir çevresel krizi önlemek amacıyla çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Gemi ilk olarak 21 Ağustos'ta saldırıya uğramış ve saldırının ardından motor gücünü kaybetmişti. Mürettebat, yardım talebinde bulunmasının ardından bölgede bulunan AB güçleri tarafından kurtarılmıştı. Mürettebat, daha sonra Cibuti'ye nakledilmişti. Gemi'ye 23 Ağustos'ta düzenlenen saldırı sonrası yangın başlamıştı. Sounion, Yunanistan merkezli Delta Tankers tarafından işletilen ve bu ay içinde Husi saldırısına uğrayan üçüncü gemi oldu. - SANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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