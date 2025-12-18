AB'den Rusya'nın gölge filosuna ait 41 gemiye yaptırım

Avrupa Birliği (AB) tarafından bugün alınan kararla, Rusya'nın gölge filosuna ait 41 gemiye daha yaptırım uygulandı. Böylelikle, yaptırım uygulanan Rus gemilerinin toplam sayısı 600'e yaklaştı.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ile savaşta olan Rusya'ya yaptırımlarına bir yenisini daha ekledi. AB tarafından bugün alınan kararla, Rusya'nın gölge filosuna ait 41 gemiye daha yaptırım uygulandı. Böylelikle, yaptırım uygulanan Rus gemilerinin toplam sayısı 600'e yaklaştı. AB Konseyinden yapılan açıklamada, Rus gemilerinin artık AB limanlarına girişlerinin yasaklandığı ve deniz taşımacılığıyla ilgili verilen çeşitli hizmetleri artık alamayacakları bildirildi.

AB şu ana kadar Rusya'ya karşı 19 yaptırım paketi uyguladı. Rusya, yaptırımlara rağmen Hindistan ve Çin'e milyonlarca varil petrol satmaya devam ediyor. Bunların birçoğu, Batı denizcilik endüstrisi dışında faaliyet gösteren, sözde gölge filo olarak adlandırılan gemilerle taşınmakta. - BRÜKSEL