AB'nin Sudan'daki insani yardım misyonu şefi yaralandı

Avrupa Birliği'nin (AB) Sudan'da görevli insani yardım misyonu şefi Wim Fransen'in silahla vurularak yaralandığı bildirildi.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar sürerken, Avrupa Birliği'nin (AB) Sudan'da görevli insani yardım misyonu şefi Wim Fransen'in silahla vurularak yaralandığı bildirildi. Belçika basınındaki haberlere göre, Sudan'da görev yapan Belçika vatandaşı Fransen'in pazar günü Hartum'da kaybolduğu, salı günü yaralı bir şekilde bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Taraflar ABD'nin ateşkes çağrısını kabul etti

Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF), ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 24 saatlik ateşkes önerisini kabul etti. Ordu Generali Shams El Din Kabbashi, ateşkesin yerel saatle 18.00'de başlayacağını ve kararlaştırılan 24 saati aşmayacağını ifade etmiş, RSF lideri General Mohamed Hamdan Dagalo ise, RSF'nin sivillerin güvenli geçişini ve yaralıların tahliyesini sağlamak için 24 saatlik ateşkesi onayladığını belirtmişti.

Sudan'da 15 Nisan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF'nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla birliklerin orduya katılmasını istiyor. RSF'nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetim ile gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor. - HARTUM