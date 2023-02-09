AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye mesajı: 'Türk halkıyla dayanışma içindeyiz'

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından yayınlanması beklenen sonuç beyannamesinde, Türkiye'deki deprem felaketi ile ilgili olan bir karar paylaşıldı. Sonuç beyannamesinde, "Türk halkıyla birlik içindeyiz" ifadelerine yer verilirken, Türkiye'deki deprem felaketi nedeniyle destek sağlanması için Mart ayında düzenlenmesi planlanan Bağışçılar Konferansı'na Brüksel'in ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in isteği üzerine Türkiye ve Suriye'yi vuran depremin mağdurları için bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan AB Liderler Zirvesi'nin ardından sonuç beyannamesinin yayınlanması bekleniyor. Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, sonuç beyannamesinde Türkiye'de meydana gelen ve Suriye'de de yıkıma neden olan deprem ile ilgili bir karar alındığını duyurdu. Sonuç beyannamesinde "Türkiye ve Suriye'de deprem" başlığı altında ele alınan karar metninde, Türkiye ve Suriye'ye başsağlığı dilekleri yer alırken, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen trajik depremin ardından, AB Konseyi en derin başsağlığı dileklerini iletiyor. Türk halkıyla dayanışma içindeyiz. Bu trajedinin hemen sonrasında, birliğin sarsılmaz dayanışmasının gösterilmesi için Türkiye'ye bin 600 kurtarma personeli gönderildi. Konsey, etkilenen tüm bölgelerde acıyı hafifletmek için daha fazla yardım göndermeye hazır olduğunu yineliyor. AB Konseyi, Avrupa Birliği'nin girişimini memnuniyetle karşılıyor" denildi.

Bağışçılar Konferansı Brüksel'de yapılacak

Depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye destek sağlanması için Mart ayında bir konferans düzenleneceğinin yer aldığı bildiride, "İsveç Cumhurbaşkanlığı ve Komisyon bir Bağış Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Türk ve Suriye halkını destekleyen topluluk, uluslararası fonları harekete geçirmek için Mart ayında Brüksel'de bir konferans yapacak. AB Konseyi herkesi insani yardım sağlamaya çağırıyor. AB ve üye devletler, ek kaynakları seferber etti. BM, yardımın hızlı bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak ve insani çabaları desteklemek için insanlığa çağrıda bulunuyor" ifadeleri kullanıldı. - BRÜKSEL