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AB, Kızıldeniz'de Saldırıya Uğrayan Yunan Tankerini Güvenli Bölgeye Çekti

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Avrupa Birliği, Kızıldeniz'de Husiler tarafından saldırıya uğrayan Yunanistan bandıralı Sounion adlı petrol tankerinin 28 gün sonra güvenli bir bölgeye çekildiğini açıkladı. Operasyon, çevre felaketini önlemeye yönelik uluslararası iş birliğinin bir parçası olarak değerlendirildi.

Avrupa Birliği, Kızıldeniz'de saldırıya uğrayan Yunanistan bandıralı Sounion adlı petrol tankerinin 28 gün sonra güvenli bölgeye çekildiğini açıkladı.

Avrupa Birliği'nin (AB), Kızıldeniz'deki askeri misyonu ASPIDES, Kızıldeniz'de 21 Ağustos'ta Husiler tarafından vurulan Yunanistan bandıralı Sounion adlı petrol tankerinin dün herhangi bir petrol sızıntısı olmadan güvenli bir bölgeye çekildiğini duyurdu. ASPIDES'ın durumu takip etmeye devam edeceği belirtilen açıklamada, "Kurtarma operasyonunun bu aşamasının tamamlanması, bölgeyi etkileyen bir çevre felaketini önlemeye kararlı tüm ortaklar arasındaki kapsamlı bir yaklaşımın ve yakın iş birliğinin sonucudur" ifadesi kullanıldı.

Tankerin çekildiği bölgeye ilişkin bilgi verilmezken, Suudi Arabistan'ın daha önce tankerdeki petrolün boşaltılması için yardım teklif ettiği açıklanmıştı.

Tanker iki kez saldırıya uğradı

Yunanistan merkezli Delta Tankers tarafından işletilen Sounion, ilk olarak 21 Ağustos'ta saldırıya uğramış, saldırının ardından motor gücünü kaybetmişti. Mürettebat, yardım talebinde bulunmasının ardından bölgede bulunan AB güçleri tarafından kurtarılmış ve Cibuti'ye nakledilmişti. 150 bin ton ham petrol taşıyan tankerde 23 Ağustos'ta düzenlenen ikinci saldırı sonrası ise yangın başlamıştı. Husiler, çevresel endişeler nedeniyle 28 Ağustos'ta petrol tankerine römorkör ve kurtarma gemilerinin ulaşabilmesi için geçici bir ateşkesi kabul etmişti.

Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak kasım ayından bu yana Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de uluslararası ticari gemilere insansız hava aracı ve füzeler ile saldırı gerçekleştiriyor. - SANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği Yunanistan Operasyon Güvenlik Ekonomi 3-sayfa Enerji Çevre Dünya

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