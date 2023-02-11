99 saat enkaz altında kalan anne ve kızı kurtarıldı Gaziantep'te meydana gelen depremin ardından devam eden arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde bir anne ve kızı 99 saat kaldıkları enkazın altından sağ kurtarıldı.

99 saat enkaz altında kalan anne ve kızı kurtarıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te meydana gelen depremin ardından devam eden arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde bir anne ve kızı 99 saat kaldıkları enkazın altından sağ kurtarıldı.

Kahramanmaraş'da meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından arama kurtarmaları çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde ekipler, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 99 saattir enkaz altında mahsur kalan anne ve kızını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.