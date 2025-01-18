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98 Yaşındaki Kadın Hırsızlık Olayının Ardından İş Makinesinin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

98 Yaşındaki Kadın Hırsızlık Olayının Ardından İş Makinesinin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'da daha önce hırsızlık mağduru olan 98 yaşındaki Fidan Yayla, sokakta yürürken geri manevra yapan iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, yaşlı kadının 2023 yılında gasp edilmesiyle de gündeme gelmişti.

Afyonkarahisar'da 2023 yılında evine giren hırsızlar tarafından elleri bağlandıktan sonra gasp edilen 98 yaşındaki yaşlı kadın sokakta yürürken kepçe diye adlandırılan iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K. (40) idaresindeki iş makinesi, Özburun beldesinde geri manevra yaptığı sırada arkasından yaya olarak geçen Fidan Yayla'ya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan Yayla kurtarılamadı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Fidan Yayla'yı kamuoyunda 19 Ocak 2023'de evine giren hırsızlar tarafından yüzü başörtüsü ile kapatılıp ellerinden yattığı karyolasına bağlanıp 2 cumhuriyet altını ile 900 TL'sinin gasp edilmesiyle gündeme gelmişti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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